PSG : Ousmane Dembélé, pire bourreau de l’OM

Le Paris Saint-Germain a largement dominé l’Olympique de Marseille ce dimanche soir au Parc des Princes (5-0), lors de la 21e journée de Ligue 1. Dans un Classique à sens unique, les Parisiens ont rapidement fait la différence, portés par un Ousmane Dembélé une nouvelle fois décisif, auteur d’un doublé et au cœur de toutes les situations offensives dangereuses.

La suite après cette publicité

Grâce à cette nouvelle performance, l’attaquant parisien porte à dix le nombre de buts auxquels il a directement participé face à l’OM toutes compétitions confondues, avec cinq réalisations et cinq passes décisives. Marseille devient ainsi l’adversaire face auquel Dembélé est le plus impliqué dans sa carrière, confirmant son impact récurrent dans les grands rendez-vous face au rival historique du PSG.