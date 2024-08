Real Madrid : le patron, c’est Vinicius Jr

Depuis hier soir, il n’y en a que pour Kylian Mbappé (et ses débuts réussis avec le Real Madrid), la toute nouvelle BVM (Bellingham-Vinicius-Mbappé) et le titre de MVP du match de Jude Bellingham. Mais en Espagne, si la presse aime céder facilement à la Mbappémania, elle n’oublie pas que l’un des grands artisans de la victoire du Real Madrid en Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta (2-0) se nomme Vinicius Junior.

À 24 ans, le Brésilien entame sa septième saison chez les Merengues et il abordait ce premier choc européen à Varsovie dans un contexte assez spécial. Star offensive de la Casa Blanca, « Vini » passait au second plan, derrière Mbappé, que tous les médias attendaient au tournant. Et quand la presse évoquait le nom du Brésilien, c’était pour parler de son possible départ en Arabie saoudite après l’annonce d’une offre historique faite par le pays du Golfe (un contrat de 5 ans rémunéré à hauteur de 1 milliard d’euros).

Vinicius a encore bluffé son monde

Hier soir, l’international auriverde a tenu à rappeler qu’il restait le patron de l’attaque madrilène, et ce, malgré les rumeurs sur son avenir et toute l’agitation médiatique autour de Mbappé. Ce matin, la presse espagnole n’a d’ailleurs pas oublié de mentionner que, malgré son but, Mbappé n’avait pas livré un match abouti. Vinicius, lui, a tout cassé. Imperméable aux rumeurs saoudiennes, le Brésilien a démarré sa saison 2024/2024 pieds au plancher. Tranchant sur son côté gauche, auteur de passes géniales comme celle ayant débouché sur le tir de Rodrygo sur la barre transversale (45e), il a été l’un des rares Merengues à sortir du lot lors des 45 premières minutes mitigées de son équipe.

Au retour des vestiaires, Bellingham a su se mettre au diapason pour décrocher le titre de MVP, mais le numéro 7 merengue a envoyé un message très clair : il est toujours l’arme offensive numéro 1 du Real Madrid. Passeur décisif pour Federico Valverde, Vinicius a également confirmé qu’il était l’homme des finales de la Casa Blanca avec 7 buts et 4 passes décisives en 11 finales disputées. À seulement 24 ans, il a déjà remporté 13 trophées avec la formation espagnole. Impressionnant. Enfin, l’ancien pensionnaire de Flamengo en a aussi profité pour rappeler qu’il restait le candidat numéro 1 au Ballon d’Or. En tout cas, il n’y a plus de débat pour Marca.

« Ballon d’Or pour Vinicius… s’il y a une justice. Il faut se mettre dans la pire des situations. Connaissant ces types tels que nous les connaissons, je ne serais pas surpris que le prochain Ballon d’Or soit à nouveau attribué à Messi, avec l’excuse d’avoir gagné la Copa América. S’il y a une justice, ils devraient le donner à Vinicius pour avoir gagné la Liga, la Ligue des Champions, la Super Coupe (la passe décisive qu’il a donnée à Valverde à Varsovie est généralement appelée une passe décisive d’anthologie) et pour être le meilleur joueur du monde aujourd’hui. Le meilleur joueur du monde. Oui, le numéro un. Ce n’est pas pour rien que les Saoudiens (avoir de l’argent ne veut pas dire être ignorant) veulent lui donner un milliard et en faire l’image visible de leur Coupe du Monde ». On comprend facilement pourquoi Florentino Pérez n’a aucune envie de s’en séparer, même en échange de tout l’or du monde.