Lucien Favre compare Kylian Mbappé et Erling Haaland

Interviewé dans le journal L’Équipe ce samedi, l’ancien coach du Borussia Dortmund Lucien Favre a comparé les jeux de Erling Haaland et de Kylian Mbappé. Pour le technicien suisse, le Norvégien et le Français ne sont absolument pas les mêmes joueurs sur le terrain. « Mbappé se débrouille tout seul, c’est clair, mais ce n’est pas le même type de joueur, Haaland ne va presque pas sur les côtés, il ne cherche pas à créer des espaces » a expliqué le coach de 64 ans.

Favre a ensuite mis en avant les qualités de l’attaquant de Dortmund qui font que son jeu est différent de celui du Parisien. « Il a une telle puissance que quand il part en profondeur entre les deux centraux, on ne l’arrête plus. Il a fait de gros progrès, c’est un grand travailleur avec une super mentalité, et quelqu’un qui veut toujours gagner. C’était un vrai plaisir de travailler avec lui » a lâché l’ancien coach de l’avant-centre norvégien de 21 ans.