AS Monaco - OGC Nice : les compositions sont là

La 33e journée de Ligue 1 se déroule ce mercredi et offre un derby entre l'AS Monaco et l'OGC Nice. Les Asémistes s'articulent en 3-4-2-1 avec Alexander Nübel dans les cages derrière Ruben Aguilar, Alex Disasi, Benoît Badiashile. On retrouve Youssouf Fofana et Aurélien Tchouaméni dans l'entrejeu tandis que Vanderson et Caio Henrique occupent les postes de pistons. Seul en pointe, Wissam Ben Yedder peut compter sur le soutien de Kevin Volland et Aleksandr Golovin.

De leur côté, les Aiglons optent pour un 4-4-2 avec Walter Benitez comme dernier rempart. Devant lui, Jordan Lotomba, Jean-Clair Todibo, Flavius Daniliuc et Melvin Bard forment la défense. Khéphren Thuram et Mario Lemina forment le double pivot tandis que Hicham Boudaoui et Billal Brahimi prennent place dans les couloirs. Enfin, Andy Delort et Amine Gouiri sont associés en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

AS Monaco : Nübel – Aguilar, Disasi, Badiashile – Vanderson, Fofana, Tchouaméni, Caio Henrique – Golovin, Volland – Ben Yedder

OGC Nice : Benitez – Lotomba, Todibo, Daniliuc, Bard – Boudaoui, Thuram, Lemina, Brahimi – Delort, Gouiri

