Man City : excellente nouvelle pour Rodri

Rodri (28 ans) voit le bout du tunnel. Gravement blessé au genou depuis le mois de septembre, le milieu espagnol de Manchester City espère tout de même rejouer avec son club avant la fin de la saison 2024-2025. Son rétablissement se passe d’ailleurs bien, puisque le Ballon d’Or en titre est en bonne voie pour faire son retour.

On the road to recovery 💪 pic.twitter.com/WovR8p6417