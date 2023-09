Naples : De Laurentiis demande des comptes à Rudi Garcia

La suite après cette publicité

Le début de saison de Naples n’est pas celui rêvé par les supporters pour le moment. La défaite contre la Lazio (2-1) ce week-end n’est pas passée inaperçue, tout comme la sortie de Khvicha Kvaratskhelia que l’intéressé n’a pas du tout apprécié. A en croire La Gazzetta dello Sport Rudi Garcia est d’ores et déjà sous pression. La petite phrase lâchée par Aurelio de Laurentiis n’est pas passée inaperçue. «Il y a encore beaucoup de travail à faire.»

Le président aurait le Français tous les jours au téléphone et passerait ses nerfs sur lui «entre colère et injures», écrit le média. Il ne comprend pas pourquoi l’équipe tourne aussi mal alors que l’effectif a finalement peu bougé. Le transfert de Kim Min-jae au Bayern Munich est le seul d’importance. Si le quotidien italien ne parle pas encore d’ultimatum, l’entraineur sera attendu au tournant ce mercredi contre Braga en Ligue des Champions. «Garcia doit montrer qu’il maîtrise la situation et que ce qui s’est passé n’est qu’un accident», résume le journal aux pages roses.