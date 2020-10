La polémique Vinicius-Benzema enfle en Espagne, toute l'Angleterre se met à genoux devant Marcus Rashford

La suite après cette publicité

La polémique Vinicius-Benzema enfle en Espagne

C'est une séquence diffusée mardi soir par la chaîne Telefoot et qui a déjà fait le tour du monde. On y voit, à la mi-temps de la rencontre Borussia Monchengladbach-Real Madrid, l'attaquant madrilène, Karim Benzema, demander à son coéquipier, Ferland Mendy, en français dans le texte, de ne plus faire de passes au Brésilien. Le Français lui reproche de ne pas jouer pour l'équipe et de jouer tout seul. «Il fait ce qu’il veut. Frère, joue pas avec ! La vie de ma mère. Il joue contre nous», dit KB9. Des propos qui s'affichent ce matin en une de As et qui font polémiques bien sûr en Espagne. Marca estime que «Vinicius désespère Benzema» et semble prendre le parti du Français. Comment le Real va-t-il éteindre l'incendie ?

L'Angleterre à genoux devant Rashford

Dix-huit minutes et un triplé. Voilà le bilan de l'attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, hier soir lors du 2e match des Red Devils dans cette phase de poules de la Ligue des champions contre Leipzig (5-0). Entré en jeu à la 63e minute, le double bourreau du Paris Saint-Germain a mis trois fois le ballon au fond des filets aux 73e, 78e et 92e minutes. De quoi faire les gros titres de la presse anglaise ce jeudi. Pour le Daily Telegraph, c'est «l'homme du moment». The Times ainsi que le Daily Mail reviennent aussi sur son entrée spectaculaire et «puissante», selon le tabloïd. Enfin, The Guardian écrit que «Rashford n'arrête pas de faire la une des journaux, que ce soit pour ses actions sur et en dehors des terrains.» Une référence à son engagement pour les plus démunis qui continue de faire parler au pays.

CR7 fait polémique avec un post Instagram

Absent hier soir face au FC Barcelone pour cause de nouveau test positif au coronavirus Covid-19, Cristiano Ronaldo a fait part de sa frustration avant la rencontre. Sur les réseaux sociaux, le Portugais a publié une photo avec cette inscription en dessous : *«je me sens bien et en bonne santé. Forza Juve. Les tests PCR, c’est de la m***.» Il n'en fallait pas plus pour déclencher une polémique dans un pays très durement touché par la crise sanitaire liée au virus depuis le mois de mars. Le journal napolitain Il Mattino traite notamment ce matin CR7 de «virologue négationniste» en une de son édition du jour. La tension monte dans tous les pays autour de ce sujet du Covid et ça se voit clairement désormais !