Dortmund : Jude Bellingham a demandé d’être remplaçant pour le match du titre

Jude Bellingham aurait pu sceller son histoire avec Dortmund par un sacre de champion d’Allemagne, il n’en sera finalement rien. Tenus en échec par Mayence ce samedi (2-2), les Borussen ont vu le Bayern Munich leur subtiliser le titre lors de l’ultime journée de Bundesliga. Remplaçant au coup d’envoi, Jude Bellingham n’a pu lui que constater les dégâts. Pourtant, c’est bien l’Anglais qui a demandé de débuter cette rencontre décisive sur le banc, comme l’a précisé son entraîneur Edin Terzić.

«Bellingham semblait plutôt bon vendredi, mais il m’a approché hier, quelques heures avant le match, et m’a dit en privé que il n’était pas à 100% pour aider l’équipe et que ce serait mieux si quelqu’un d’autre jouait à sa place. Il a travaillé très dur ces derniers jours pour être sur le terrain. Mais il ne s’est pas bien senti non plus à l’échauffement d’avant-match, a révélé l’entraîneur du Borussia Dortmund en conférence de presse. Je voulais donner quelques minutes à Jude, mais ensuite le match est monté en intensité et nous voulions être offensifs pour essayer de revenir, c’est pourquoi il n’est pas entré. C’était important que Jude soit avec nous, et tout le monde a vu à quel point cela aurait signifié pour lui de jouer aujourd’hui. »

