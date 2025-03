LdC : Brahim Diaz a chambré Diego Simeone

Le Real Madrid recevait l’Atlético ce mardi en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, avec pour objectif de prendre un avantage sur les Colchoneros en vue du match retour. L’objectif a été parfaitement rempli pour les Merengues, qui se sont imposés 2-1, notamment grâce à un but de Brahim Diaz. Auteur du second but des siens, le Marocain n’avait visiblement pas oublié certains mots de Diego Simeone.

La suite après cette publicité

Lorsqu’il a fêté sa réalisation, le joueur de 25 ans a, selon Sport, prononcé ces mots à destination du coach argentin : « Parle maintenant ! Parle maintenant ! Parle maintenant ! Tu parlais hier ! Parle maintenant ! ». Le milieu offensif faisait très certainement référence au fait que le technicien adverse avait affirmé ne pas penser le voir titulaire pour cette rencontre en l’absence de Jude Bellingham. Une belle revanche pour Brahim Diaz, auteur d’un très bon match.