PSG : le clan Mbappé n’a pas digéré l’ultimatum de Nasser Al-Khelaïfi !

Comme l’an passé, l’avenir de l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé ne cesse de déchaîner les passions, que ce soit à Paris, à Madrid, ou même dans le reste de la planète. Alors qu’il était prêt à rejoindre le Real Madrid l’été dernier, l’attaquant de 24 ans avait finalement prolongé son contrat avec le club de la capitale française, jusqu’en 2025 comme l’annonçait le principal intéressé sur un maillot avant la dernière rencontre à domicile de la saison 2021-22. Un soulagement pour le board parisien, mais aussi pour les supporters du PSG. Néanmoins, la vérité était tout autre…

Le bail du Bondynois n’a été prolongé que de deux saisons supplémentaires, ne repoussant la problématique d’un possible départ que d’une saison. Car oui, à un an de la fin de son contrat, le feuilleton le liant à la Maison Blanche n’a repris que de plus belle. Et lors de la présentation de son nouvel entraîneur, Luis Enrique, le président du club Nasser Al-Khelaïfi a lancé un ultimatum cinglant à son numéro 7 : «si Kylian veut rester, on veut qu’il reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas laisser partir gratuitement le meilleur joueur du monde. C’est impossible.»

Le clan Mbappé l’a mauvaise

Près de 24 heures après la conférence de presse du patron qatari, Kylian Mbappé ne semble pas s’occuper de son futur pour le moment, lui qui est en déplacement au Cameroun pour un séjour de trois jours, à Yaoundé, puis à Douala, en provenance de New York, dans le cadre de son association Inspired by KM. Le champion du monde 2018 est d’ailleurs accompagné de sa mère, Fayza Lamari. Et selon les indiscrétions de Jeune Afrique, cette dernière n’a clairement pas digéré les déclarations du président du PSG, qu’elle aurait traité de «gros menteur» d’après plusieurs témoins sur place.

Cette nouvelle sortie du clan du natif de Paris ne devrait pas arranger les choses entre le club et le joueur de 24 ans, qui campe toujours sur sa position et souhaite quitter l’Île-de-France pour la capitale espagnole. De plus, Liverpool a tenté sa chance pour s’offrir les services du meilleur buteur de Ligue 1 la saison passée (29 réalisations). Néanmoins, quand on connaît la position du joueur et de son entourage, son départ au Real Madrid semble être, sauf retournement de situation, la seule option possible durant ce mercato estival…