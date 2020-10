FIFA 21 : le coup de gueule d'Ashley Young

La récente sortie de FIFA 21 ne fait pas que des heureux. Certains se plaignent de leur note dans la célèbre simulation de football. Et à l'Inter, on a la dent dure contre EA Sports. Après Romelu Lukaku, Ashley Young s'est lui aussi fendu d'un tweet pour contester sa note en vitesse.

«Je ralentis peut-être mais je n'accepte pas ce 69 en vitesse. Sérieux EA Sports... Négocions», a lancé l'Anglais sur son compte Twitter. Sera-t-il entendu ?

I may be getting on but not accepting 69 for pace, come on @EASPORTSFIFA... pic.twitter.com/I9ILXwCgzR