Liverpool va s'offrir un grand espoir du foot anglais

Ces derniers temps, Liverpool cherche à rajeunir son effectif en essayant d'attirer des jeunes joueurs sur le marché des transferts. Dans ce sens, depuis quelques jours, les Reds sont entrés en contact avec Derby au sujet du jeune Kaide Gordon, 16 ans.

Le très jeune milieu offensif de Derby County, 4e plus jeune joueur à faire ses débuts avec Derby County, suscite l’intérêt de nombreux clubs. Récemment, son entraîneur Wayne Rooney avait été très élogieux envers lui. « Kaide est un footballeur fantastique et a beaucoup de potentiel. » Selon les informations de Echo, Kaide Gordon suscite également l'intérêt de Manchester United et de Tottenham, mais Liverpool semble le mieux placé dans le dossier. Même s’il ne peut pas signer de contrat pro avant cet été vu son jeune âge, les champions en titre de Premier League vont payer environ 1 million de livres pour s’attacher ses services.