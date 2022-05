Bordeaux : le communiqué de Gérard Lopez après le mauvais résultat contre Lorient

Avec leur match nul 0-0 contre le FC Lorient samedi soir, dans le cadre de la 37e journée de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux devront espérer un incroyable miracle dans une semaine pour finir, au mieux, dix-huitième et barragiste. Aux portes de la Ligue 2, le club au scapulaire est au plus mal et Gérard Lopez, le boss des Bordelais, a tenu à réagir quelques minutes après ce mauvais résultat.

La suite après cette publicité

«Je vais prendre la nuit pour digérer tout ça. Nous allons vraisemblablement en Ligue 2. Je mesure et je comprends la colère des supporters. Nous aurons une grande responsabilité pour y répondre, faire le bilan et trouver les solutions pour remonter au plus vite. Je m'exprimerai à froid après la saison. Je continuerai à mettre, comme je l'ai toujours fait, toute mon énergie à sauver le club», a lâché le président du FCGB dans un communiqué relayé par 20 Minutes.