PL : MU enfonce Leicester et se donne de l’air

Manchester United peut souffler. Sur une triste série d’une victoire sur ses cinq derniers matches, MU, prochain adversaire de l’Olympique Lyonnais en Ligue Europa, s’est rassuré sur la pelouse du relégable Leicester. Les Red Devils ont d’abord ouvert le score sur une réalisation d’Hojlund (1-0, 28e).

Les Red Devils pensaient ensuite faire le break grâce à Garnacho, finalement signalé hors-jeu (57e). Il fallait finalement attendre quelques minutes plus tard pour voir la réalisation de l’Argentin (2-0, 67e), avant un nouveau but de l’homme en forme Fernandes pour assurer la victoire (3-0, 90e). Ruben Amorim et ses hommes peuvent souffler, puisqu’ils grimpent au 13e rang. De leur côté, les Foxes restent 19e et s’éloignent grandement du maintien.