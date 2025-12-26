L’avis tranché de Thomas Müller sur le cas Florian Wirtz

Thomas Müller a livré un regard appuyé sur le choix de carrière de Florian Wirtz. Dans un entretien accordé au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, l’ancien cadre du Bayern Munich estime que l’international allemand aurait sans doute bénéficié d’un contexte sportif plus favorable en rejoignant le club bavarois. « Sportivement, ce serait probablement plus simple pour lui au Bayern », analyse Müller, évoquant un environnement parfaitement structuré pour accompagner les joueurs allemands de haut niveau.

Mais la légende munichoise nuance aussitôt son propos en insistant sur le poids médiatique propre au Bayern. Selon lui, l’exposition permanente et la pression quotidienne rendent la situation bien plus complexe lorsque les performances ne suivent pas. Un facteur qui a pu peser dans la décision de Wirtz d’opter pour Liverpool, un club prestigieux, mais où l’attention autour des joueurs étrangers reste, d’après Müller, moins écrasante qu’à Munich.