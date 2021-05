Borussia Dortmund : Mino Raiola dévoile les clubs où pourrait jouer Erling Haaland et tacle la Ligue 1 !

La suite après cette publicité

Il sera probablement le principal agitateur du prochain mercato, dans la mesure où contrairement à Kylian Mbappé ou Neymar, son départ semble certain. Dans un entretien accordé à AS ce samedi, Mino Raiola, agent du cyborg norvégien, a encore laissé entendre qu'un départ était l'option la plus probable pour son poulain. Mais des questions se posent forcément : quel club lui conviendrait le mieux ? Qui, en temps de crise, a les moyens de se l'offrir ? L'Italien a donné quelques éléments de réponse.

« Se permettre, je ne sais pas, parce que je n'ai pas étudié les finances. Mais je crois que oui, le Real Madrid peut se le permettre. Je pense que tout le monde peut se le permettre. Mais la question en est une autre: Madrid peut-il se permettre de ne pas acheter Haaland ? Et le Barça ? C'est compliqué mais pas impossible. C'est le travail d'un président de club. C'est la même chose pour les clubs que pour les joueurs. Un train passe et que faites-vous, le prenez-vous ou pas ? », a expliqué l'agent de Paul Pogba, Mario Balotelli et de Zlatan Ibrahimovic, entre autres.

Mino Raiola taille la Ligue 1

Si le PSG n'a jamais été présenté comme un prétendant sérieux, il ne sera en tout cas pas une option crédible pour le buteur du BVB. « Quand un club comme Barcelone ou Madrid arrive, si grand, avec autant d'histoire, c'est difficile de dire non. Le PSG arrive dans ce match. Le PSG rejoint ce groupe de grands clubs, City essaie d'y arriver, la Juve a toujours été là. Il est également important de savoir dans quel championnat ils évoluent. Le PSG joue dans le plus mauvais championnat des grands », a ajouté le sulfureux agent transalpin.

Voilà qui est clair. Pas question pour Erling Haaland de jouer en Ligue 1. Les deux ogres espagnols, Chelsea et les deux écuries de Manchester semblent donc avoir la priorité dans ce dossier passionnant. Il ne reste donc plus qu'à convaincre le principal concerné, qui a l'Europe à ses pieds.