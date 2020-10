OL-ASM : la réaction à chaud d'Anthony Lopes

Dimanche soir, l'Olympique Lyonnais s'est montré efficace face à l'AS Monaco. Les hommes de Rudi Garcia se sont imposés 4 à 1 à domicile. Après la rencontre, Anthony Lopes, auteur de plusieurs arrêts décisifs, s'est présenté en conférence de presse. L'occasion pour lui de livrer ses premières impressions après ce succès précieux.

«J'ai le sentiment que tout le monde a fait le travail, surtout en première période. Ensuite, c'est normal qu'ils se soient pris une soufflante à la pause. Ils ont fait des changements bénéfiques sur l'entame. On a su être solides. On a eu beaucoup d'opportunités pour marquer le cinquième, voire plus. Mais l'essentiel est là, les trois points sont là (...) Le contenu, l'efficacité en première période ont été bons. On a eu de belles opportunités qu'on a su concrétiser. On a su poser beaucoup de problèmes à Monaco. Tout le monde a été décisifs. On attend de pouvoir enchaîner.» Prochaine étape, Lille dimanche prochain.