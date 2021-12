FC Barcelone : la réaction de Xavi après sa première défaite contre le Betis

Après 4 matchs dirigés sur le banc du FC Barcelone, Xavi Hernandez n'est déjà plus invaincu. La faute à une défaite concédée ce samedi, contre le cours du jeu, face au Real Betis (0-1) au Camp Nou, à l'occasion de la 16ème journée de Bundesliga. Globalement dominateurs dans le jeu, les Blaugranas se sont fait surprendre en contre par les joueurs de Manuel Pellegrini, et la très bonne entrée en jeu d'Ousmane Dembélé n'aura pas suffi à faire la différence.

En conférence de presse, juste après cette contre-performance reléguant le Barça à sept unités de son adversaire du jour et donc de la 4ème place synonyme de qualification en Ligue des champions, le technicien espagnol de 41 ans a d'abord souligné le fait que le scénario de cette partie était cruel pour son équipe. « Nous devons dominer davantage ces matchs et ressembler davantage à l'équipe que nous étions en seconde période. C'est dommage de ne pas prendre un seul point, nous l'avons mérité. » Xavi a ensuite pointé du doigt la naïveté de ses hommes face aux contres, qui faisaient pourtant partie des menaces examinées face aux Verdiblancos.

« Un sentiment de fierté » à avoir pour les supporters du Barça, selon Xavi

« Nous devons travailler dur pour arrêter les contres que nous subissons, éviter les pertes de balle et commettre des fautes. Quand l'équipe était à son meilleur niveau, le but contre nous est venu. Nous avions travaillé sur les transitions. Aujourd'hui, c'est une punition trop sévère. Nous ne pouvons pas concéder le but que nous avons fait, nous devons être plus intelligents et arrêter le jeu », a ainsi poursuivi l'Ibérique, avant de s'atteler à une déclaration quelque peu surprenante vis-à-vis des fans catalans et de la prestation de son Barça.

« C'est le Barça et ici il y a constamment des finales. Cela m'inquiète car nous n'aimons pas perdre. Il y a des moments où tu gagnes sans le mériter et aujourd'hui c'était l'inverse. Nous produisons du jeu, mais nous devons être plus agressifs en attaque. Nous avons été solides en défense, sauf en contre-attaque. Quand nous avons ces bonnes minutes en seconde période, c'est à ce moment-là que nous devons tuer le match. Les supporters du Barça peuvent-ils quitter le match avec un sentiment de fierté ? Je pense que oui. » Reste à savoir ce qu'en pensent les aficionados du Barça, sommé de réagir dès mercredi, sur la pelouse du Bayern Munich. Car la survie en Ligue des champions des Culés en dépend. Xavi, qui a confié que ses joueurs « devront se battre comme des animaux pour essayer d'accéder aux 8es de finale », en est en tout cas conscient.