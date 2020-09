Ligue 1 : l'OGC Nice ne passe pas loin d'un coup à Bordeaux

Ouverture pour ce dimanche de cette 5e journée de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux, qui ont connu leur première défaite de la saison la semaine passée, accueillaient au Matmut Atlantique, les Niçois de Patrick Vieira. Les Aiglons n'ont plus remporté une rencontre depuis près d'un mois (contre Strasbourg, le 29 août dernier), tandis que Jean-Louis Gasset commence bien sur le banc des Girondins.

Qui dit dimanche pluvieux dit souvent match ennuyeux. C'était le cas pour la première période entre les deux formations, qui ont eu beaucoup de mal à se montrer dangereuses. On y a cru pourtant lorsqu'à la dixième minute, Walter Benitez effectuait deux parades. La première sur une tentative de Nicolas De Préville puis devant Samuel Kalu, finalement signalé hors jeu. Nice prenait finalement la possession de balle, mais les joueurs de la formation de la Côte d'Azur trouvaient le poteau de Costil avec Pierre Lees-Melou (30e). Mais c'était à peu près tout de cette première période relativement soporifique.

Nice méritait peut-être mieux

Pour le retour sur le rectangle vert, les deux techniciens décidaient de ne rien changer et de repartir avec les 22 mêmes acteurs. On retrouvait en début de ce second acte exactement le même schéma avec des Aiglons avec la possession et une tentative de Toma Basic qui trouve le ciel aquitain (61e). La réponse niçoise ne se faisait pas attendre puisque Rony Lopes, fraîchement débarqué à Nice, trouvait la barre transversale (65e) !

Les joueurs de Vieira sentaient probablement qu'ils pouvaient faire un excellent résultat, mais Dolberg, bien servi par Gouiri, frappait sur Costil alors qu'une passe vers Alexis Claude-Maurice semblait peut-être plus judicieuse (71e). La réponse du club au scapulaire n'était pas franchement très convaincante même si Walter Benitez se couchait bien devant De Préville (79e). En toute fin de match, c'était au tour de Gouri de trouver la transversale (90e). Les deux formations se quittaient donc sur un malheureux zéro à zéro.