OL-PSG | Streaming : comment regarder le match en direct

Il y a quelques années, cette affiche XXL entre le PSG et l’OL s’annonçait comme un choc du Championnat de France et l’un des matches à ne pas rater. Cette année, le rendez-vous est incontournable mais ce choc semble très déséquilibré entre une équipe parisienne qui retrouve des couleurs sous Luis Enrique et une équipe lyonnaise en pleine crise sous les ordres de Laurent Blanc. Avec deux défaites et un nul sur ses trois premiers matches de Ligue 1 Uber Eats, l’OL version Laurent Blanc connaît l’un des pires débuts de saison de son histoire. À tel point qu’une nouvelle défaite face au PSG pourrait être fatale à l’ancien sélectionneur des Bleus qui multiplient les sorties médiatiques lunaires ces derniers temps.

Une victoire est donc obligatoire pour le club rhodanien, désormais présidé par John Textor depuis la mise en retrait de Jean-Michel Aulas, qui affiche un visage inquiétant cette saison. Ce ne sera pas simple du tout face à Paris qui a clairement rassuré lors du choc face à Lens. Après deux nuls, les Parisiens du président Nasser Al-Khelaifi ont connu leur première victoire le week-end dernier au Parc des Princes avec un jeu séduisant et des individualités comme Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé qui montent en puissance. Une nouvelle victoire, avec la manière et juste avant la trêve au Groupama Stadium, viendrait confirmer la bonne dynamique parisienne. Le trio magique MDR Mbappé, Dembélé, Ramos pourrait enfin être lancé alors que l’OL pourrait bien compter sur Mama Baldé officialisé ce mercredi et aussi le virevoltant ailier ghanéen Ernest Nuamah qui vient d’être officialisé par l’OL. Une rencontre de cette quatrième journée de Ligue 1 Uber Eats aux multiples enjeux et qu’il ne faudra pas louper donc.

Regarder le match OL-PSG en streaming

Comme vous en avez l’habitude depuis le début de l’exercice en cours, il faudra continuer à bousculer vos habitudes, car cette rencontre ne sera pas diffusée sur la chaîne historique du football français, à savoir sur Canal + qui a diffusé de nombreux chocs de Ligue 1 depuis sa création en 1984, mais sur Amazon qui a raflé les droits des plus belles affiches de Ligue 1, dont ce choc entre l’OL et le PSG. Il faudra donc suivre ce choc XXL opposant l’ancien capitale de la Gaule à celle d’actuelle France sur Prime Video ce dimanche soir à 20h45.

Pour suivre cette affiche de Ligue 1, vous ne pourrez le faire qu'en streaming. En effet, depuis l'acquisition des droits de la Ligue 1 par Amazon, Canal + a perdu la diffusion de l'affiche de la journée du dimanche soir en L1 et la plupart des grosses affiches du championnat de France.

Comment regarder le streaming OL-PSG ce soir en HD ?

Si, comme nous, vous souhaitez regarder cette rencontre tranquillement installé depuis votre canapé, il faudra vous connecter sur votre compte Amazon. Plusieurs solutions pour cela, puisque vous pouvez vous connecter sur Amazon Prime Video via votre box (Orange, SFR, Free, Bbox Bouygtelecom), votre Smart TV, votre ordinateur, une chromecast ou tout simplement votre smartphone.

