Barça : Ferran Torres veut retourner à Valence

Ferran Torres ne réussit pas la meilleure saison de sa carrière. Il faut dire que l’Espagnol vit un exercice 2022-2023 plutôt compliqué, à l’image du FC Barcelone. Malgré le titre qui lui tend les bras Liga, le club catalan n’a pas existé en Ligue des Champions. Et le joueur de 23 ans pourrait faire ses valises plus rapidement que prévu. Ferran Torres s’est d’ailleurs exprimé sur un possible retour dans son club formateur de Valence lors d’une interview accrodée à À punt. «Je n’ai jamais fermé la porte. J’espère que demain je pourrai retourner à Valence. Je l’ai toujours dit : c’est mon club et c’est le club que j’aime le plus. Bien sûr, pourquoi pas ?» a notamment confié l’ailier espagnol.

La suite après cette publicité

Malheureusement son club formation vit une saison délicate. En effet, Valence est aux portes de la relégation dans l’antichambre du football espagnol. Une situation qui ne convient pas à Ferran Torres. «Valence doit être en première division et parmi les meilleurs d’Espagne. J’espère qu’ils pourront être sauvés le plus rapidement possible», a lâché le joueur du Barça avant de revenir sur son départ polémique de Mestalla : «des mensonges ont été racontés et des choses ont été divulguées qui m’ont porté préjudice alors que la vérité n’a jamais été connue. Ce sont des choses de négociations, mais je n’en tiens pas compte. Peut-être qu’une indemnité de transfert plus élevée aurait pu être convenue, mais je pense que j’ai laissé une bonne somme d’argent (25 millions d’euros plus différents bonus) pour aider le club autant que possible».

À lire

JT Foot Mercato : l’OM s’agite déjà en coulisses pour cet été