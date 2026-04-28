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José Mourinho dévoile sa future équipe

Par Valentin Feuillette
1 min.
José Mourinho sur le banc de Benfica @Maxppp

Alors que la rumeur d’un retour de José Mourinho au Real Madrid agite toujours l’Espagne, un autre feuilleton bien plus inattendu a émergé. Selon le compte officiel de la Kings League España, le technicien portugais aurait été annoncé… dans l’équipe d’Iker Casillas au sein de la compétition divertissante. Une information à prendre avec du recul, mais qui s’inscrit dans l’ambiance décalée et médiatique de cette ligue créée par Gerard Piqué.

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Cette annonce fait écho à la réaction amusée d’Iker Casillas, qui avait déjà commenté les rumeurs concernant Mourinho avec des émojis popcorn. De quoi rappeler leur relation mouvementée à l’époque du Real Madrid, lorsque Mourinho avait relégué le gardien espagnol sur le banc au profit de Diego López, un épisode resté comme l’un des symboles des tensions internes durant son passage.

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