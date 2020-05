Le PSG et Monaco sur les traces de Herculano Nabian, le Lukaku portugais

Lorsque Romelu Lukaku évoluait sous le maillot d'Anderlecht alors qu'il n'avait que quinze ans, l'attaquant belge impressionnait tout son monde de par son rendement offensif (15 buts en championnat lors de sa première saison pleine en 2009/2010) mais aussi par son gabarit XXL. Eh bien il commence à se passer un peu la même chose au Portugal avec un certain Herculano Nabian. Âgé de 16 ans seulement, cet attaquant évolue au sein de l'équipe U17 du Vitoria Guimarães. Et le moins que m'on puisse dire, c'est qu'il s'est fait remarquer.

Avec son 1m82, Nabian a inscrit 43 buts ces deux dernières saisons en club. Également appelé chez les U17 portugais, le joueur né en 2004 a trouvé le chemin des filets à quatre reprises en neuf apparitions. Un profil imposant qui lui vaut d’être considéré dans son pays comme le Lukaku portugais.

Un profil qui n’est pas passé inaperçu chez quatre clubs européens. AS indique que le Real Madrid et le FC Barcelone en ont fait un joueur à suivre avec attention. En France, Herculano Nabian a également tapé dans l’oeil du Paris Saint-Germain et de l’AS Monaco. Autant d’intérêts flatteurs qui n’ont toutefois pas encore été suivis d’offres concrètes.