PSG : la satisfaction de Luis Enrique après la victoire à Lyon

Le PSG s’est fait un peu peur sur la fin de match, mais les Parisiens ont globalement rendu une belle copie face à l’OL. Une victoire 3-2 qui satisfait clairement Luis Enrique, qui s’est dit plutôt content de la copie rendue par ses hommes à la fin du match sur DAZN.

« Avec une équipe de qualité comme Lyon, qui n’avait rien à perdre avec deux buts d’écart et qui a attaqué tout le long, on a montré que, dans ce genre de match, on a su être présents. Ça peut nous arriver dans le futur, mais je pense qu’on a prouvé qu’on peut jouer n’importe quel match, contre n’importe quelle équipe. Le terrain n’était pas parfait c’était un problème pour les 2 équipes parce qu’on essayait de jouer mais je crois qu’on est dans une très bonne phase. Je me sens très en confiance (pour Liverpool), on est prêts », a indiqué le coach espagnol.