PSG : Mauricio Pochettino juge l'option des 4 fantastiques

Le Paris SG a conforté sa place de leader au classement de Ligue 1 en s'imposant tranquillement sur la pelouse du Parc des Princes face à Montpellier (4-0, 21e journée de Ligue des Champions). Pour l'occasion, Mauricio Pochettino avait décidé d'aligner ceux que son prédécesseur Thomas Tuchel surnommait les 4 fantastiques, à savoir Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi et Angel Di Maria.

Résultat, contre des Héraultais rapidement réduits à dix après l'exclusion de leur portier Jonas Omlin, le champion du monde 2018 a réalisé un doublé et délivré une passe décisive, le n° 10 brésilien s'est offert un but, tout comme le n° 9 argentin, également passeur décisif, à l'instar de son compatriote. Ces quatre-là se sont souvent bien trouvés, réalisant quelques enchaînements et combinaisons de qualité.

Pochettino n'a pas fini ses tests

Présent en conférence de presse d'après-match, le technicien argentin a donné son sentiment sur la prestation de son quatuor. «On n'a pas fait assez de matches ici pour avoir testé toutes les combinaisons possibles. Le PSG a une équipe avec beaucoup de grands joueurs, ils sont tous très importants. Aujourd'hui, c'était cette association-là que nous avons choisis», a-t-il glissé avant de poursuivre.

« On verra à l'avenir, tout en cherchant, toujours, le meilleur fonctionnement collectif pour obtenir le meilleur rendement possible pour obtenir les succès, qui sont les plus importants», a-t-il conclu, saluant les buts de Mbappé et l'investissement défensif de Neymar. Si ces deux-là suivent ce rythme, que Di Maria poursuit ses efforts et qu'Icardi continue à afficher son actuelle régularité et la même efficacité, il y a des chances pour que Pochettino insiste dans cette direction, même s'il l'a laissé entendre, son staff et lui n'ont pas encore fini leur phase de tests.