Man City : Pep Guardiola donne la plus grande qualité d’Erling Haaland

En difficulté durant toute la rencontre, Manchester City s’est finalement imposé face à Crystal Palace grâce à une réalisation du buteur maison Erling Haaland (1-0). Une victoire très importante qui permet aux Cityzens de revenir provisoirement à deux points d’Arsenal. Après le match, Pep Guardiola est revenu sur la performance du cyborg norvégien et a donné, selon lui, sa plus grande qualité.

La suite après cette publicité

«L’une de ses plus grandes qualités, que j’ai découverte en le connaissant et en travaillant avec lui, est le fait qu’il ne perd jamais son… Il peut manquer une occasion et il n’est jamais déprimé, il n’est pas triste. Il est toujours positif, il sait que la prochaine fois, il aura l’occasion et il sera là. C’est une qualité incroyable pour un joueur de football» a confié le technicien espagnol avant de plaisanter sur le cas de son buteur : «il doit marquer cinq buts par match, s’il ne marque pas, c’est beaucoup de pression».

À lire

Premier League : Manchester City vient à bout de Crystal Palace grâce à Erling Haaland