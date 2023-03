Mercato : le Real Madrid veut profiter des malheurs de Chelsea pour recruter du lourd

La suite après cette publicité

Les fans du Real Madrid et de la Roja ont sans doute dû une nouvelle fois lever les yeux au ciel en voyant la prestation de Dani Carvajal face à l’Écosse. À 31 ans, le latéral droit international de la Casa Blanca est de plus en plus à la peine dans les grands matches. Et à Madrid, les solutions de remplacement ne sont pas légion.

Il y a bien Alvaro Odriozola, mais ce dernier ne joue presque jamais. Sans oublier les habituels couteaux suisses Lucas Vazquez et Nacho. Sans surprise, les dirigeants merengues cherchent donc à recruter une vraie référence dans ce secteur de jeu. Et selon AS, ils ont ciblé une recrue de choix : l’Anglais Reece James.

Chelsea obligé de vendre

À 23 ans, le natif de Redbridge est considéré comme l’un des meilleurs mondiaux à son poste. Malgré une blessure au genou, James (2 buts, 2 passes décisives cette saison) est le titulaire incontestable sur le flanc droit de la défense. Mais le Real Madrid pourrait profiter du contexte économique compliqué du club londonien pour faire affaire.

En effet, nous vous indiquions récemment que le règlement financier de la Premier League allait obliger les Blues à réaliser plusieurs grosses ventes pour rééquilibrer leurs comptes. Et Reece James un l’un des actifs du club dont la valeur marchande est élevée, d’autant qu’il possède un contrat jusqu’en 2028. Enfin, une vente de l’international des Three Lions pourrait être envisagée par les Londoniens puisqu’ils ont récemment recruté le Lyonnais Malo Gusto. À suivre.