Chelsea : Ibrahim Rabbaj, la pépite qui a tourné le dos à l’Angleterre pour le Maroc

Ibrahim Rabbaj, ce nom ne vous dit probablement rien, mais pourtant en Angleterre, il commence doucement à faire son trou. Ce milieu de terrain offensif de la génération 2009 évolue du côté de Chelsea depuis son plus jeune âge. Né à Londres de parents marocains, le jeune de 16 ans s’est illustré ces derniers mois avec son équipe et les vidéos de ses prestations font déjà le tour d’internet. Petit gabarit, gaucher, dribbleur, Ibrahim Rabbaj a rapidement été comparé à Lionel Messi. Et il faut dire que son niveau dans les catégories de jeune de Chelsea bluffe tout le monde.

La suite après cette publicité

Auteur de 52 buts et 60 passes décisives en 40 matchs avec les U16 des Blues selon la presse anglaise, Rabbaj a rapidement fait parler. Suivi par d’autres clubs anglais dans sa jeunesse et notamment Crystal Palace, il a fini par filer à Chelsea pendant le Covid. Et depuis, il écrase tout sur son passage. «Les comparaisons avec Messi sont déjà nombreuses. Il est de petite taille et évolue au milieu ou à l’extérieur à droite. Rabbaj aime créer, passer, faire bouger les choses et marquer. Il est excellent en un contre un et son travail préféré est de couper depuis le côté droit, sur son pied gauche et de trouver le coin inférieur opposé du filet. Osons le dire, mais un peu comme Cole Palmer et l’ancienne légende de Chelsea Arjen Robben. Malgré sa petite taille, Ibrahim utilise bien sa force physique», expliquait alors The Sun à propos du jeune talent de 16 ans en octobre dernier alors que Sport Bible écrivait : «Chelsea pense avoir un talent à la hauteur de Lamine Yamal et Endrick après qu’une superbe compilation du jeune de 15 ans soit devenue virale».

Ibrahim Rabbaj veut finalement jouer pour le Maroc

Rapidement convoqué avec les U16 de l’Angleterre, surclassé en U18 avec Chelsea (2 buts sur ses 2 matches), Ibrahim Rabbaj avait tout pour devenir la nouvelle coqueluche du foot anglais surtout en sortant de l’Académie de Chelsea réputée pour former de nombreux internationaux anglais (Reece James, Mason Mount, Conor Gallagher, Levi Colwill…). Mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour les Three Lions. Convoité par l’Angleterre pour la suite de sa carrière, le joueur avait aussi des contacts avec le Maroc son pays d’origine et celui de ses parents. Les Lions de l’Atlas avaient de sérieux arguments et ont montré par le passé qu’ils étaient capables d’attirer de grands joueurs. Cela sera encore le cas cette fois-ci puisqu’Ibrahim Rabbaj a finalement décidé d’opter pour le Maroc dès maintenant malgré les avances de l’Angleterre.

La suite après cette publicité

Convoqué avec les U17 du Maroc récemment, le joueur a profité du rassemblement des derniers jours pour annoncer à la radio marocaine (Radio Mars) et dans un arabe parfait qu’il souhaitait désormais jouer sous le maillot marocain.« J’ai joué pour l’Angleterre, mais maintenant, je veux jouer pour le Maroc. Inch’Allah, je participerai à la Coupe d’Afrique U17 (en mars prochain), nous gagnerons et rendrons notre pays fier. Je veux marquer et être décisif, montrer mon jeu et gagner la CAN. » Un choix qui ne passe pas vraiment en Angleterre puisque la fédération anglaise fait toujours pression pour le faire changer d’avis. Alors qu’il devrait signer son premier contrat professionnel à ses 17 ans, Ibrahim Rabbaj devrait continuer de faire parler de lui. Reste à savoir s’il réussira à confirmer son potentiel.