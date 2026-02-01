RCSA-PSG : le nouvel arrêt décisif de Safonov sur penalty

Pour refermer la 20e journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse de Strasbourg. Un choc qui tient, pour l’heure, toutes ses promesses (1-1 à la pause). Préféré à Lucas Chevalier au coup d’envoi, Matvey Safonov a lui profité de l’occasion pour marquer, un peu plus, les esprits.

Alors que le score était encore de 0 à 0, le portier russe a confirmé toutes ses aptitudes sur penalty. Après une faute de main de Marquinhos dans sa propre surface, Panichelli s’est chargé de donner l’avantage au RCSA mais a finalement buté sur le Parisien de 26 ans. Un vrai spécialiste.