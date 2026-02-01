Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue 1

RCSA-PSG : le nouvel arrêt décisif de Safonov sur penalty

Par Josué Cassé
1 min.
Matvey Safonov @Maxppp

Pour refermer la 20e journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse de Strasbourg. Un choc qui tient, pour l’heure, toutes ses promesses (1-1 à la pause). Préféré à Lucas Chevalier au coup d’envoi, Matvey Safonov a lui profité de l’occasion pour marquer, un peu plus, les esprits.

La suite après cette publicité
L1+
LE SPECIALISTE !

Safonov arrête encore une fois un penalty 🤯

#RCSAPSG
Voir sur X

Alors que le score était encore de 0 à 0, le portier russe a confirmé toutes ses aptitudes sur penalty. Après une faute de main de Marquinhos dans sa propre surface, Panichelli s’est chargé de donner l’avantage au RCSA mais a finalement buté sur le Parisien de 26 ans. Un vrai spécialiste.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Strasbourg
Matvey Safonov

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Strasbourg Logo Strasbourg
Matvey Safonov Matvey Safonov
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier