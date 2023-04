L1, Nantes - Troyes : Yoann Salmier dénonce un "vol" après le but accordé à Evann Guessand

L’ESTAC a certainement vu ses derniers espoirs de maintien s’évaporer cet après-midi. En déplacement à Nantes, le club aubois est passé par toutes les couleurs avant de concéder le match nul dans les ultimes instants de la rencontre (2-2). Alors qu’ils pensaient décrocher leur premier succès depuis près de quatre mois, après un but d’apparence libérateur de Wilson Odobert (90+1e), les joueurs de Patrick Kisnorbo ont été renvoyés à leurs doutes sur un ultime froid jeté par Evann Guessand (90+6e).

Si la réalisation du joueur prêté par Nice a au départ laissé place à un moment de flottement, en raison d’une main préalable de Mostafa Mohammed, l’arbitre de la rencontre Jérémie Pignard a finalement bien accordé le but aux Canaris. Une décision qui a fait couler beaucoup d’encre et que s’est empressé de pointer du doigt le Troyen Yoann Salmier sur les réseaux sociaux. «Temps additionnel dépassé, main non sifflée merci pour ce vol et pour le respect de l’ESTAC», a-t-il écrit, avant de supprimer son tweet. De son côté, l’entraîneur troyen a lui déploré cette zone grise qui entoure les fautes de main dans les lois du football : «C’est une main. Je suis confus sur la règle pour être honnête. J’ai demandé des explications à l’arbitre, il a dit que c’était main, mais pas dans les lois du football. Il dit qu’entre l’épaule et l’avant-bras, il n’y a pas main. Sauf que si le joueur fait ça au milieu de terrain, il y a main.»

