LdC, Rennes : la réaction de Julien Stéphan

Défait sur le plus petit des scores sur la pelouse de Séville mercredi soir pour son deuxième match en Ligue des Champions, le Stade Rennais a de quoi nourrir quelques regrets. Privés de Steven N’Zonzi et d'Eduardo Camavinga pour cette rencontre de gala, les Bretons sont passés à côté de leur match et ont subi tout au long de la rencontre les multiples assauts andalous (23 tirs). Et forcément, le meilleur joueur côté rennais n’a été tout autre qu’Alfred Gomis. Une performance de haute volée pour l’ancien gardien dijonnais que n’a pas manqué de mentionner son entraîneur en conférence de presse à l’issue du match, tout en évoquant les difficultés du haut niveau.

«C'est évident, Séville est une grosse équipe qui a beaucoup de maîtrise et de maturité. En fin de match, elle a gelé le ballon dans les dernières minutes. C'est la première fois qu'on est là. On va apprendre énormément de cette rencontre, même si elle était difficile pour nous. Alfred (Gomis) a fait un gros match, il nous a permis de rester dans la rencontre pendant longtemps. Je suis frustré de la manière dont on prend le but, il aurait pu arriver différemment. Je pense qu'on peut mieux le gérer» a ainsi confié Julien Stéphan au micro de l'Équipe.