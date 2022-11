EdF : Didier Deschamps évoque son avenir

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir, Didier Deschamps a dévoilé sa liste des Bleus pour la prochaine Coupe du monde qui aura lieu dans moins de 15 jours au Qatar. Sur le plateau de TF1, le sélectionneur a été interrogé sur son avenir et sur sa possible dernière compétition avec la France. Mais pour DD, pas le temps de penser à ça, un objectif plus important l'attend comme il l'a expliqué.

«Mon avenir ? Ecoutez, je suis dans le même état d'esprit avant chaque compétition. Je suis focalisé. Il y aura un après. Bien sûr que je suis lié à des résultats comme tous les entraîneurs mais je n'ai pas cette préoccupation là. D'abord on a un immense défi, car c'est une Coupe du monde et rien n'est au dessus, et dans la difficulté d'avoir déjà performé en 2018.»