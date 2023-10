Sanabria se défend après son prétendu crachat sur Messi

La suite après cette publicité

Si l’Argentine s’est imposée 1-0 jeudi soir face au Paraguay, dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, c’est essentiellement l’image d’un supposé crachat d’Antonio Sanabria sur Lionel Messi qui a marqué les esprits. Après la rencontre, le Paraguayen avait démenti son geste, mais manifestement, cela ne l’a pas immunisé contre les insultes et les menaces. Sur son compte Instagram, l’ancien joueur du Barça a déploré cette situation, réaffirmant par ailleurs son innocence.

«Je me sens obligé de sortir et de nier ce qui s’est passé la nuit dernière… Pour le simple fait de voir ma famille affectée et à cause de multiples menaces pour un événement qui n’a jamais eu lieu. Je ne ferais jamais rien de tel à n’importe quelle personne. Quel exemple donnerais-je à mes filles en commettant un acte pareil ? Je vous recommande de voir toutes les images», a publié l’attaquant du Torino sur Instagram.