L’offre ultime du Barça pour Lewandowski, De Ligt veut quitter la Juventus

La suite après cette publicité

Dernière ligne droite pour Lewandowski

Robert Lewandowski aimerait bien être dirigé par Xavi. D’après Sport, le Barça va lancer l’offensive finale pour recruter le polonais. Les Blaugranas vont soumettre au Bayern Munich une offre de l'ordre de 40 millions d'euros pour l'attaquant la semaine prochaine. Malgré l'inflexibilité dont a fait preuve jusqu'à présent, le club allemand, le Barça espère trouver un accord avec le Bayern avant la mi-juillet. Les culés ne veulent pas que Lewandowski débute la pré-saison avec Julian Nagelsmann.

De Ligt vise la Premier League

Ce vendredi, le Corriere Dello Sport ouvre son édition du jour avec Matthijs de Ligt qui souhaiterait quitter la Juventus Turin pour la Premier League. Il reste deux ans de contrat au défenseur de 22 ans, et d’après le média italien, la Juve et le clan du joueur ne se sont pas entendus pour une prolongation. Du coup, la Vielle Dame accepterait maintenant de le laisser filer si une offre conséquente arrive sur la table. Bien évidemment les clubs anglais sont sur le coup. Manchester United, Manchester City et Chelsea seraient sur le dossier. Le néerlandais a une clause de départ fixé à 120 millions d’euros, mais 80 millions pourraient satisfaire les dirigeants Bianconeri.

Jesus chez les Gunners

Gabriel Jesus est courtisé par Arsenal et Tottenham depuis plusieurs semaines. Le Brésilien n’est pas contre un départ, car avec les arrivées de Haaland et Alvarez, sa place de titulaire semble compromise. Il veut s’assurer d’avoir du temps de jeu pour convaincre le sélectionneur brésilien de le prendre pour jouer la prochaine coupe du monde. D’après le Daily Mirror, Jesus a tranché entre ses deux courtisans. C’est Arsenal qui va pouvoir réaliser le hold-up de l’été comme le titre le tabloïd. Il faut dire que Tottenham s’est retiré de la course. Selon le Daily Star et le Daily Express, les Gunners sont sur le point de recruter Gabriel Jesus pour près de 60 millions d’euros. Une somme que l’on peut juger conséquente, mais que les journaux anglais jugent raisonnable quand on pense que Mikel Arteta a absolument besoin d’un excellent buteur depuis le départ d’Aubameyang et Alexandre Lacazette.