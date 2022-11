Iker Casillas prend la défense de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Au milieu de toutes les polémiques touchant, de près ou de loin, la star portugaise, ce dernier peut compter sur un soutien de poids en la personne d'Iker Casillas, son ancien coéquipier au Real Madrid. Le légendaire portier espagnol a, sur son compte Twitter, pris la parole pour défendre l'attaquant de 37 ans.

« Quand les gens parlent de Cristiano [Ronaldo, ndlr], ils ne peuvent pas oublier ce qu'ils ont fait si vite. Si tu veux, je te rappelle. De plus, il continuera à faire bien plus encore ! J'aimerais toujours l'avoir dans mon équipe. Il en a encore sous le pied pour jouer au plus haut niveau. Il est hors série », a ainsi déclaré le champion du monde 2010.