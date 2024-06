PSG : Luis Campos veut ramener un flop brésilien en Europe

Alors que la plupart des grands joueurs se préparent activement pour disputer des matchs importants avec leur sélection nationale dans le cadre de l’Euro, de la Copa América ou des Eliminatoires à la Coupe du Monde 2026, les directions des clubs européens s’activent déjà en coulisses pour mieux préparer le plan estival pour le prochain mercato qui a débuté, notamment en France, le 10 juin et qui se clôturera le vendredi 30 août à 23h00. Une période toujours très attendue par les différents dirigeants en quête de renforts mais redoutée par les joueurs, principaux éléments centraux des marchés des transferts. Dans un été particulier, où la valse des entraîneurs s’intensifie depuis plusieurs semaines en Europe, de nombreuses écuries risquent de faire table rase de leur projet pour repartir sur de bonnes fondations avec du sang neuf dans leurs rangs. Au Paris Saint-Germain, si le tacticien en chef sera toujours Luis Enrique, nul doute que l’été s’annonce mouvementée pour officiellement écrire sa nouvelle page après l’épilogue du très long feuilleton autour de l’avenir de Kylian Mbappé, l’un des derniers Mohicans provenant des vestiges de l’époque Neymar, Lionel Messi, Marco Verratti… Et la direction sportive, toujours portée à ce jour par le Portugais Luis Campos, compte bien mettre les petits plats dans les grands.

«On profitera de l’été pour essayer de renforcer l’équipe (…) Le club a changé de direction et de philosophie en se basant plus sur le collectif que l’individuel. On a été à la hauteur, je pense, mais il y a encore une grosse marge d’amélioration. Ce sera la même chose dans le futur. Nous ne signons pas des joueurs en fonction de leur âge mais de leur talent. On signe du talent ! Le mercato va nous présenter les différentes options et en fonction de ce qui sera le meilleur pour l’équipe, on essaiera de se renforcer. J’aime aussi les joueurs de 30 ou 35 ans qui donnent un très bon niveau pour l’équipe. Ils sont tous jeunes si vous les comparez à l’entraîneur», avait expliqué l’entraîneur parisien, Luis Enrique, dans l’une des dernières conférences de presse de la saison, il y a quelques semaines. Avec les départs actés de Kylian Mbappé, Keylor Navas, Alexandre Letellier, Sergio Rico ou encore Layvin Kurzawa, le club de la Capitale doit préparer sa stratégie estivale, alors que les noms de Milan Škriniar, Presnel Kimpembe ou encore Carlos Soler pourraient également attirer les convoitises. Toutes les belles opportunités seront donc à saisir, même celles loin d’Europe.

De premiers contacts établis !

Selon les informations d’ESPN Brasil, la direction du Paris Saint-Germain a récemment pris des contacts auprès de la direction de l’Atlético Mineiro au sujet de Guilherme Arana, latéral gauche de 27 ans. Aucune proposition officielle n’a encore été faite. Le contrat d’Arana a été renouvelé avec le club du Minas Gerais fin 2023 pour un nouveau bail s’écoulant jusqu’en décembre 2027. L’arrière latéral est arrivé à l’Atlético à la mi-2020 sous la forme d’un prêt en provenance du FC Séville. À l’époque, l’équipe brésilienne avait payé 2,5 millions d’euros pour le prêt et 2,5 millions supplémentaires en option pour le signer définitivement. Avec le maillot Galo, Arana a déjà remporté quatre titres régionaux de Campeonato Mineiro, un trophée national Brasileirão, une Coupe du Brésil et une Super Coupe du Brésil. Au total, l’arrière gauche a disputé 196 matchs avec le club, avec 19 buts et 31 passes décisives. Si aucune avancée concrète n’a été réalisée par le club de la Capitale, le nom d’Arana, également passé par l’Atalanta, devrait revenir dans les prochains jours. Mais aujourd’hui le natif de São Paulo (7 capes avec le Brésil depuis 2021) est concentré sur sa sélection nationale.

A noter que des prises de renseignements ont également eu lieu entre Luis Campos et l’entourage du joueur. Appelé en Seleção par le sélection Dorival Junior, Guilherme Arana a été interrogé sur cette rumeur le liant à Paris : «Honnêtement, j’ai vu quelques nouvelles sur l’intérêt des équipes étrangères, mais jusqu’à présent, rien n’est arrivé… Jouer dans le football européen a toujours été un rêve, j’ai passé un moment moins agréable là-bas, mais cela m’a servi de expérience d’apprentissage pour ma croissance au football. Mais honnêtement, je suis très calme, heureux à l’Atlético-MG et en équipe nationale. Concentré sur mon travail, je laisse des propositions et des intérêts à mes managers, à ma famille. Ma tête est concentrée sur mon travail ici», a affirmé le principal intéressé en conférence de presse, alors que sa sélection peaufine actuellement sa préparation au vu de la Copa América organisée aux Etats-Unis qui débute la semaine prochaine (20 juin - 14 juillet). Il vivra dans les prochains jours sa deuxième grande compétition après les Jeux Olympiques de Tokyo. En tout cas, Luis Campos travaille aussi sur des pistes surprenantes qui semblent apparaître comme des coups de poker à tarif réduit sans réel risque.