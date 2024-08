Real Madrid : Carlo Ancelotti prend la défense de Kylian Mbappé

Pour sa première au Santiago Bernabeu, et malgré un stade acquis à sa cause, Kylian Mbappé sera resté à l’ombre. Titularisé au poste de numéro 9 lors de la victoire du Real Madrid face à Valladolid (3-0), l’attaquant tricolore n’a pas marqué. Et comme le week-end dernier contre Majorque, il a souvent donné la sensation de se chercher en dans les circuits de passe, sans réellement montrer d’affinité technique avec ses partenaires (ce qui peut s’expliquer pour un joueur tout juste arrive). Les occasions en revanche, il les a eues, à trois ou quatre reprises, mais n’a jamais été en mesure de les convertir.

Présent en point presse après la rencontre, son entraîneur Carlo Ancelotti s’est tout de même dit satisfait du match de son joueur : «c’est un attaquant spectaculaire, très rapide. Il a très bien bougé sans ballon, il a pris la profondeur, et a eu 3 ou 4 occasions parce qu’il les a créées… Il va marquer comme il l’a toujours fait», a affirmé l’entraîneur italien. Peut-être dès jeudi, face à Las Palmas.