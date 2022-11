Neymar lance un énorme défi à Lionel Messi, Manchester United prépare le départ de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Neymar chambre Messi

Ce jeudi, on a le droit à une interview exclusive de Neymar dans The Daily Telegraph. La star de la Seleção a de grandes ambitions pour son équipe cette année au Qatar, il va viser la victoire finale, et pas contre n’importe qui, contre Lionel Messi. Neymar avoue avoir souvent chambré son coéquipier parisien ces dernières semaines. « Nous n'en parlons pas beaucoup, mais parfois nous plaisantons sur le fait de nous croiser en finale. Je lui dis que je serai champion et que je gagnerai contre lui et nous rigolons bien», explique-t-il. l'Auriverde a lâché quelques petits mots sur Mbappé aussi. Pour lui, le Français «est un jeune joueur qui a grandi et a montré son potentiel, et qui a encore beaucoup à faire.»

RonaldOut

Ce qui fait les gros titres encore au Portugal, ce sont les nouvelles révélations explosives de Cristiano Ronaldo. Mercredi soir, la chaîne britannique TalkTV a diffusé la première partie de l'interview choc de CR7. Le buteur portugais a incendié Manchester United et la mentalité des jeunes. «Ronaldo raconte tout» comme le titre le journal Record. En Angleterre, aussi, ça fait couler beaucoup d’encre. Dans The Manchester Evening News, ce qui fait le plus polémique, ce sont les critiques pour le manque d'investissement au cours des 13 années écoulées depuis son départ d'Old Trafford. Les médias comme Skysports démentent à chaque fois ses accusations. La publication anglaise rapporte que Man United a investi dans ses installations, qu’Erik ten Hag ne lui a jamais manqué de respect et que le club lui a toujours laissé du temps pour s’occuper de sa famille. En tout cas, Manchester United s’est déjà résigné à préparer le départ de Cristiano Ronaldo. Comme on peut le lire dans le Daily Mail, Manchester United a enlevé la fresque géante de Cristiano Ronaldo qui était affichée à l'extérieur d'Old Trafford hier, quelques heures avant la diffusion de son interview. United a insisté sur le fait que le moment choisi était une coïncidence et qu'ils avaient prévu d'enlever la peinture murale afin de pouvoir afficher une pub pour un match de Rugby.

Le nouveau Buffon à la Juve

La Gazzetta Dello Sport nous informe ce jeudi que la Juventus Turin a trouvé son futur gardien titulaire. Les dirigeants turinois préparent déjà l’après Szczesny, et le joueur qui a tapé dans l'œil des Bianconeri, c’est Guglielmo Vicario d'Empoli. Le portier de 26 ans se révèle de plus en plus comme un candidat sérieux à Donnarumma dans les cages de la sélection pour le journal, c’est une valeur sûre, il est comparé à Gianluigi Buffon. En plus, il ne devait pas coûter trop cher, entre 15 et 20 millions. Les dirigeants de la Juventus auraient déjà pris contact avec l’agent du joueur.