PSG : Kylian Mbappé ne veut pas aller au bras de fer pour les Jeux Olympiques

S’il avait toujours confié son désir de participer aux Jeux Olympiques de Paris, au point de remettre une lettre ouverte au quotidien L’Équipe en 2021, Kylian Mbappé assure qu’il n’ira pas au bras de fer avec son employeur. Dans un entretien accordé au magazine GQ, l’actuel joueur du PSG a signifié qu’il ne s’opposerait pas à un éventuel refus de son club, même si son souhait reste bien entendu de prendre part à Paris 2024.

«Je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne veux plus forcer les choses. Si on me laisse les faire, j’irais avec grand plaisir mais si ce n’est pas possible, je comprendrais, a confié le meilleur buteur de l’histoire du PSG à QG. Pour tout sportif, les JO ont une place spéciale et je souhaitais déjà aller à Tokyo car je veux tout gagner et inscrire mon nom dans l’histoire de l’équipe de France comme celui d’un joueur qui a compté.» C’est déjà le cas.