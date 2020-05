Bayern Munich : les joueurs prêts à renoncer à une partie de leur salaire jusqu'à la fin de saison

Dans les colonnes de Bild, le président du Bayern et successeur d’Uli Hoeness Herbert Hainer a annoncé avoir trouvé un accord autour d’une baisse des salaires des joueurs de l’équipe jusqu’à la fin de saison : « notre équipe comprend pleinement la situation, et renonce de nouveau à une part de salaire jusqu'à la fin de la saison », a-t-il déclaré. Le capitaine et récemment prolongé Manuel Neuer aurait d’ailleurs facilité les discussions.

Reste à connaître jusqu’à quand la saison sera prolongée pour le club, avec en ligne de mire une potentielle finale de Coupe d’Allemagne le 4 juillet et la Ligue des champions en août. Pour rappel, les Bavarois avaient déjà renoncé à 20% de leurs émoluments en avril dernier pour soutenir le club durant la pandémie du Covid-19.