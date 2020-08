OM : Pape Gueye raconte son mercato agité

Son arrivée au club phocéen avait été délicate à la suite des nombreuses complications avec Watford, club avec lequel le joueur s’était mis d’accord. Si ce dernier ne voulait pas partir au clash avec l’ensemble des personnes concernées, le joueur formé au Havre semblait prêt à tout pour rejoindre l’Olympique de Marseille, et ce malgré la situation délicate que pouvait engendrer un transfert. C’est en tout cas ce qu’il a affirmé ce matin en conférence de presse. Ce dernier s’est d’ailleurs montré particulièrement élogieux envers l’institution qu’est l’OM.

«Cette situation, je l'ai plutôt bien gérée. Je suis bien entouré. Je ne suis pas focalisé sur ça. Je devais rejoindre l'OM, c'était le plus important pour moi. Je suis très content d'être un joueur de l'OM (...) J'ai choisi l'OM, car c'est un grand club. On connaît tous l'OM, les supporters, le stade, la qualité des joueurs dans l'effectif que ça soit les plus anciens ou les plus jeunes. Ça fait un bon mélange. L'OM, c'est ce que j'envisageais plus jeune. C'est un rêve de gosse. Avant tout ça, j'ai parlé au coach. Le plus important pour moi aujourd'hui est d'être ici, j'en suis heureux.» Une déclaration d'amour pour le moins attachante qui devrait faire plaisir aux supporters marseillais qui ne devraient manquer de lui le rendre comme il se doit.