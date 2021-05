Tottenham : la folle soirée de Gareth Bale

La suite après cette publicité

Depuis quelques années, on avait perdu Gareth Bale. Le Gallois, depuis son départ de Tottenham pour le Real Madrid, était devenu méconnaissable même s'il a eu quelques élans de génie. Touché physiquement puis mentalement, il n'a jamais vraiment eu les faveurs de Zinedine Zidane, l'entraîneur de la Casa Blanca. Dès lors, il s'est retourné vers le club qui l'avait révélé au monde : les Spurs.

Prêté par le géant espagnol à l'écurie londonienne, le gaucher a, semble-t-il, délaissé les greens de golf pour retrouver le rectangle vert. Cette saison, le natif de Cardiff (Pays de Galles) a joué avec la formation anglaise trente rencontres, dont dix-sept titularisations toutes compétitions confondues. Mieux encore, il a inscrit quatorze réalisations (un penalty seulement) et donné trois passes décisives.

Mason en est fan

Ce dimanche soir, les Spurs pouvaient se reposer sur lui contre Sheffield United. Et Ryan Mason, le jeune coach des Britanniques, ne s'en est pas mordu les doigts. Le Gallois a été tout bonnement éblouissant et a marqué un merveilleux triplé lors de la victoire des siens sur le score de quatre buts à zéro. Quand on connaît la propension des Spurs à ne pas maintenir un résultat, ça doit faire du bien.

« Naturellement, quand vous marquez un hat-trick, que vous marquez à des moments cruciaux, vous savez que vous allez faire les gros titres. Gareth est un joueur de classe mondiale, on le sait. N'importe qui, qui a regardé le football ces dix dernières années, sait que Gareth peut faire ça. Je pense qu'il l'a encore montré ce soir », expliquait tout sourire son entraîneur après la rencontre. Avec ce triplé et donc cette victoire, Gareth Bale ouvre la porte de l'Europe à Tottenham.