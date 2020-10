Premier League : Liverpool renverse Sheffield United et recolle en tête

La Premier League offrait un duel des extrêmes entre d'un côté le quatrième Liverpool et le dix-neuvième Sheffield United. Cette rencontre comptant pour la sixième journée de championnat était très intense d'emblée et les Reds essayaient de prendre l'avantage à domicile assez rapidement. Cependant, c'est bien Sheffield United qui a rapidement pris l'avantage suite à un penalty concédé par Fabinho. Le Norvégien Sander Berge se chargeait de le frapper et trompait la vigilance d'Adrian sur la droite (1-0, 13e). Les Blades tentaient alors de doubler la mise avec des offensives d'Oliver McBurnie (21e) et Ben Osborn (24e) mais c'est finalement Liverpool qui revenait au score. A la réception d'un centre venu de la droite, Sadio Mané plaçait un coup de tête et Aaron Ramsdale repoussait sur sa ligne. Cependant, Roberto Firmino suivait bien et se jetait pour inscrire son tout premier but de la saison (1-1, 41e). Les deux équipes rejoignaient les vestiaires sur un score de parité.

Liverpool revenait des vestiaires avec de bonnes intentions et Mohamed Salah s'illustrait d'une frappe enroulée qui passait au-dessus des cages adverses (52e). L'Égyptien marquait finalement peu après l'heure de jeu mais sa réalisation était refusée pour une position de hors-jeu (63e). Une courte déception pour Liverpool qui marquait vraiment dans la foulée suite à un bon centre de Sadio Mané côté gauche. Le Portugais Diogo Jota propulsait au second poteau sa tête vers la droite du but (2-1, 65e). Liverpool s'impose 2-1 et revient à hauteur du leader Everton.

Le classement de la Premier League