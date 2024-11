Rennes : la réaction d’Arnaud Pouille à la signature de Jorge Sampaoli

A peine nommé président exécutif du Stade Rennais, début octobre, Arnaud Pouille a dû gérer un dossier bouillant avec la nomination d’un nouvel entraîneur, après avoir décidé de se séparer de Julien Stéphan. C’est finalement Jorge Sampaoli qui a été choisi, presque à la surprise générale. Dans le communiqué publié par le club breton, Arnaud Pouille justifie le choix Sampaoli.

« Nous sommes tous très heureux que Jorge nous rejoigne car c’est un entraîneur reconnu sur la scène internationale pour son professionnalisme et son humanisme. Je suis ravi de son arrivée au Stade Rennais F.C. Il porte un attachement fort à ses joueurs, à ses collaborateurs, c’est un homme loyal et engagé. Nous avons besoin de son énergie mobilisatrice pour que le club reparte de l’avant et affronte la compétition avec détermination. Durant nos échanges, nous avons immédiatement apprécié son amour du jeu et sa volonté de défendre un projet collectif. La vision de Jorge et de son staff quant à la structuration d’un groupe est claire et l’ensemble de la direction sportive partage la même analyse sur ce que nous devons mettre en place : goût du travail, exigence dans l’effort, loyauté, respect des hommes et de l’institution. » L’Argentin devra redresser la barre puisque le Stade Rennais n’est que 13e en Ligue 1.