Premier League : Arsenal s’offre un derby soporifique contre Tottenham

Ce dimanche, c’était jour de North London Derby en Premier League. Toujours plus fort au fil des ans, Arsenal se déplaçait sur la pelouse d’un Tottenham revanchard après le succès des Gunners (3-2) sur leurs terres en fin de saison dernière. Au-delà de l’enjeu d’un 196e derby pour les supporters, les hommes de Mikel Arteta se devaient de l’emporter pour ne pas voir Manchester City filer au classement. Pour ce faire, le technicien espagnol alignait son équipe-type alors qu’Ange Postecoglou faisait de même. Alors que tout nous destinait à vivre une belle rencontre dans l’écrin des Spurs, la première période aura finalement été d’une tristesse assez déconcertante. Malgré les accélérations des locaux (5e, 8e), aucune des deux équipes n’a réussi à trouver la faille face au bloc adverse, souvent bien regroupé. La plus grosse opportunité de ce premier acte aura été l’incroyable manque de discernement de Gabriel Martinelli à la 20e minute. Lancé dans la profondeur, l’ailier brésilien a totalement oublié de faire la passe à Bukayo Saka pour adresser une frappe enroulée maussade et sur laquelle Guglielmo Vicario s’est tranquillement interposé.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, la rencontre n’est pas vraiment sortie de sa maîtrise soporifique. Entre deux formations qui se sont livrées, mais qui n’ont pas pris beaucoup de risques pour faire la différence, la solution est venue des coups de pied arrêtés. Sur un corner parfaitement tiré par Bukayo Saka sur la droite, Gabriel Magalhaes a fait parler sa malice. Poussant habilement Cristian Romero, le défenseur brésilien a armé une tête puissante à bout portant et qui n’a laissé aucune chance à Vicario (0-1, 64e). Un but qui a climatisé le Tottenham Hotspur Stadium, silencieux. Mentalement, ce coup de tête a également fait du mal aux coéquipiers d’un Heung-min Son discret. Maladroits et manquant cruellement de créativité dans la zone de vérité, les Spurs n’ont pas su enflammer la fin de rencontre et ont dû se résoudre à une nouvelle défaite dans le derby du nord de Londres. Avec ce deuxième revers en Premier League, les hommes en blanc ne comptent qu’une seule victoire en quatre rencontres cette saison. Dans un match peu séduisant, Arsenal repart de son rival avec la victoire. Trois points bienvenus et qui permettent aux Gunners de rester à deux points du leader Manchester City.