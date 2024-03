OM : les mots forts d’Emerse Faé sur Jean-Louis Gasset

Les derniers mois de Jean-Louis Gasset dans la peau d’un entraîneur ont été plus qu’agités. Moqué pendant la CAN alors qu’il avait décidé de démissionner dès les phases de poules (avec le scénario que l’on connaît ensuite et cette victoire finale des Elephants), l’ancien adjoint de Laurent Blanc a rebondi sur le banc de l’OM. Un choix surprenant, mais plus que réussi puisque son équipe marche sur l’eau depuis sa prise de fonction (5 victoires en 5 matches). De quoi faire taire certaines critiques.

Dans un entretien accordé à 90 Football, Emerse Faé, ancien adjoint de Gasset en Côte d’Ivoire et vainqueur de la CAN, a tenu à défendre Gasset et ses qualités d’entraîneur. «On l’a critiqué et insulté de papy juste parce que c’est une bonne personne et qu’il est paternel. On lui a enlevé toutes ses qualités de meneur d’hommes et de coach. Juste parce qu’il a son âge. Ce sont des personnes qui n’ont pas d’arguments, qui veulent parler et se faire remarquer. Après chaque match pendant la CAN 2023, il m’envoyait des messages pour me féliciter et me dire ce que je faisais était très fort. Inversement, je l’ai félicité quand il a signé à l’OM.»