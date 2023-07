Juventus : Timothy Weah fier de marcher sur les pas de son père

Depuis le début de sa carrière, Timothy Weah suit les pas de son père George, illustre Ballon d’Or 1995 devenu président du Libéria. Un nom de famille lourd à porter mais qu’honore plutôt bien l’international américain de 23 ans. Après avoir passé quatre bonnes années au LOSC, ce dernier va encore découvrir l’un des championnats que son père a disputé. En effet, Timothy Weah a rejoint la Juventus Turin et la Serie A, à l’instar de son paternel, icone du PSG et de l’AC Milan.

Interrogé à propos de cette dynastie lors de sa présentation, le natif de New York s’est dit fier de pouvoir perpétuer l’héritage familial : «Le temps que mon père a passé à Milan fait partie de l’histoire de ma famille, c’était une période très importante. Maintenant, son fils a aussi la chance de jouer en Serie A, de jouer dans l’un des clubs les plus importants. C’est merveilleux. Et c’est aussi l’une de mes équipes préférées, je suis un grand fan de la Juventus. Cela a facilité mon choix.» Reste à savoir s’il arrivera à remporter un Scudetto avec la Vieille Dame comme l’avait fait George Weah avec l’AC Milan en 1996 et en 1999.

