Le PSG prêt à se séparer d'Ángel Di María pour faire venir deux stars cet été !

Très calme cet hiver, le Paris Saint-Germain risque de vivre un été particulièrement mouvementé. Si la prolongation de Kylian Mbappé - en fin de contrat à l'issue de la saison - est toujours en question, la direction parisienne va devoir batailler pour le conserver, d'autant plus qu'un départ de l'international français vers le Real Madrid semble l'option la plus probable. Cependant, un départ du natif de Bondy pourrait permettre au club francilien de remodeler son effectif.

Comme l'écrit le journal L'Equipe, Erling Haaland reste la piste prioritaire en cas de départ de Kylian Mbappé. Mais ce n'est pas tout... puisque Leonardo a l'intention d'améliorer le milieu de terrain. En tête de la short-list parisienne, Paul Pogba reste très apprécié par la direction parisienne. Le milieu de Manchester United est en fin de contrat à la fin de la saison et semble vouloir mettre un terme à son aventure avec les Red Devils.

Ángel Di María, privé de prolongation ?

Autre cible souhaitée, Lucas Paquetá. Après s'être relancé avec l'Olympique Lyonnais, le meneur de jeu auriverde a attisé la curiosité des plus grands clubs européens. Doué techniquement et adroit devant le but, comme il l'a montré justement face au PSG (1-1), Lucas Paquetá est sous contrat jusqu'en 2025 avec l'OL et Jean-Michel Aulas a été clair à son sujet. «J'ai dit à Leonardo que j'allais l'appeler. Mais non, il ne partira pas à Paris. Il y a eu un autre club, par contre, qui nous a fait une demande», avait-il confié à Europe 1.

Cependant, le président lyonnais avait ajouté «bon, maintenant, comme je le dis toujours, à 80 millions d'euros, on réfléchit toujours, même pour d'autres joueurs. Je suis honnête.» De quoi laisser de l'espoir au PSG... au point d'hésiter au moment de prolonger le contrat d'Ángel Di María (33 ans). L'international argentin aimerait rester une saison de plus avec le club parisien, mais les dernières prestations de l'attaquant pourraient ne pas être suffisantes afin de convaincre son club de le conserver.