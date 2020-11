Le plan de Manchester City pour attirer Lionel Messi

La suite après cette publicité

L'Angleterre félicite Manchester City et réclame Messi

En Angleterre, la prolongation de Pep Guardiola jusqu'en 2023 avec Manchester City fait les gros titres. Les journaux britanniques se félicitent de conserver l'entraîneur espagnol en Premier League mais comme l'affirme le Daily Express sur sa Une : «Maintenant, allons chercher Messi !» Alors que l'avenir de Guardiola est réglé, les Citizens veulent s'attaquer au monument Messi. Alors que l'Argentin semble lassé et a fait part de ses envies de départs l'été dernier, la prolongation de Guardiola est un atout majeur pour signer Lionel Messi, surtout qu'il sera en fin de contrat avec le Barça en juin 2021. Et cette intention de recruter le numéro 10 barcelonais s'affiche un peu partout outre-Manche. Le Daily Star estime qu'il faut désormais «obtenir Messi.» Et Guardiola aura un rôle majeur à jouer dans ce dossier indique le tabloïd. De son côté le Times révèle que le coach espagnol «a refusé des propositions de la Juventus ou encore du Paris Saint-Germain». Même son de cloche pour le mercato car le journal révèle que «City a carrément un plan pour attirer Lionel Messi» en Premier League.

D'ailleurs, la nouvelle de la prolongation de Guardiola enflamme aussi l'Espagne qui voit une chance pour Manchester City de signer Lionel Messi. C'est le quotidien AS qui en fait sa couverture ce matin. Pour lui, «le cercle se rétrécit entre City et Messi.» Et le club anglais anglais a des raisons de croire à une possible arrivée de l'Argentin. «Entre la prolongation de Guardiola, la colère du joueur contre son club l'été dernier et la crise économique qui touche de plein fouet le Barça» sont autant de raisons de croire à un départ du joueur et City fait bien figure de favori pour l'accueillir. Une information qui s'affiche également en Italie où le Quotidiano Sportivo s'interroge : «Guardiola et City se sont mariés jusqu'en 2023 : Leo Messi sera-t-il le cadeau ?» Une affaire qui risque de faire parler pendant de longs mois encore…

Pour le moment, Messi a encore des records à battre avec le Barça

Mais avant d'imaginer Lionel Messi loin de Barcelone, les chiffres exceptionnels de l'Argentin s'affichent en Une de Sport ce matin. Alors que le Barça se déplace sur la pelouse de l'Atlético de Madrid, ce samedi, Messi va disputer son 800e match avec le club blaugrana. Sur les 17 dernières années, le sextuple Ballon d'or a inscrit 677 buts, rien que ça ! Une sacrée performance qui ne passe pas inaperçue. Et contre les Colchoneros, il retrouve l'une de ses victimes favorites puisqu'il a déjà marqué 32 fois en 41 confrontations. Cette rencontre face à l'Atlético sera aussi l'occasion des retrouvailles d'Antoine Griezmann avec son ancien club. Pour l'Esportiu, c'est «le moment idéal » pour le Français de s'imposer enfin avec le Barça. La prestation du champion du Monde sera scrutée avec attention en Catalogne.