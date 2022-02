Ligue des Champions : l'Ajax et Benfica se neutralisent dans un match spectaculaire

Pour ce huitième de finale aller de Ligue des champions, le Benfica recevait l'Ajax dans un match qui s'annonçait déjà palpitant entre deux équipes joueuses. Les Ajaccides qui restaient sur des performances impressionnantes en phase de groupes, avaient à cœur de confirmer leur statut de candidat sérieux cette année. De leur côté, les Lisboètes, à domicile, voulaient se rassurer après des résultats en dents de scie en Championnat notamment. Au niveau des compositions, rien de surprenant. L'Ajax se présentait avec son trio offensif de feu : Antony - Haller - Tadic. Benfica alignait un 4-4-2 avec un milieu plaisant sur le papier : Weigl - Taarabt.

La suite après cette publicité

Sans surprise, cette rencontre démarrait sur un rythme très élevé avec des espaces et surtout des gestes techniques de grandes classes avec notamment (et surtout) Antony à la baguette. Les hommes de Ten Hag monopolisaient le ballon alors que les Portugais jouaient très bien les coups en contre. Les coéquipiers de Noussair Mazraoui finissaient par trouver la faille grâce à un pressing haut. Le Marocain venait arracher le ballon sur son couloir droit puis servait tout seul Tadic qui n'avait plus qu'à reprendre d'une belle volée du droit (17e). Un but qui réveillait un peu Benfica qui égalisait quelques minutes plus tard. Le vétéran Vertonghen profitait de la glissade de ce même Mazraoui pour centrer fort dans la surface. Et si aucun joueur de Benfica ne touchait le ballon, c'est Haller, malheureux, qui envoyait le cuir dans son propre but (25e). L'international ivoirien, sans doute touché dans son ego, s'en allait donner l'avantage à l'Ajax dans la foulée. Il était à la réception, en deux temps, d'un centre et inscrivait donc son 11 buts en C1 cette saison.

Le suspense reste entier

Au retour des vestiaires, les deux équipes se rendaient coup pour coup. Les Lisboètes cherchaient à revenir dans la partie et ne passaient même pas loin peu avant l'heure de jeu. Darwin ratait de peu le ballon après un bon travail de Rafa Silva. Mais face à une équipe plus offensive, l'Ajax avait aussi logiquement plus d'espaces. Des espaces qui profitaient à Tadic, Antony et... Mazraoui. Le Marocain, ultra actif sur le côté droit, voyait sa frappe être arrêtée de justesse par Vlachodimos (63e). Quelques secondes plus tard, c'est au tour de Yaremchuk de rater l'égalisation (65e).

Mais la domination de Benfica finissait par être récompensée. Sur une frappe lointaine très mal renvoyée par Pasveer, Yaremchuk, encore lui, reprenait le ballon de la tête et permettait donc à Benfica d'égaliser (72e). L'Ukrainien profitait d'une défense néerlandaise pas attentive. Malgré une grosse intensité dans les dernières minutes du match, le score ne bougera plus. Les deux équipes se quittent dos à dos. Avec la suppression de la règle du but à l'exterieur, tout reste à jouer lors du match retour à la Johan Cruyff Arena.